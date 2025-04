X de Elon Musk está desenvolvendo um rival para o WhatsApp

© Getty Images

Desde a aquisição do então Twitter que se sabe que Elon Musk tem grandes planos para o X, como transformar a plataforma em um app semelhante ao WeChat e muito mais do que uma rede social.

Agora, uma página no X de nome swak_12 revela imagens que apontam para o lançamento do XChat - um serviço de mensagens encriptadas com o qual a empresa espera competir com outras propostas como é o caso do WhatsApp.

As imagens evazadas indicam que a empresa começou a testar o XChat para sistema Android e, além de mostrar que o serviço poderá ser acessado através do menu lateral do X, também mostra que os usuários serão obrigados a introduzir (periodicamente) um código de quatro dígitos para uma maior segurança.

Vale lembrar que, além do XChat, sabe-se que o X está trabalhando em um serviço de transferência de dinheiro - o XMoney - e ainda num serviço de e-mail - de nome XMail. No entanto, não se sabe quando é que a empresa de Musk planeja lançar estes serviços.

