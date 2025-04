Apple enche aviões com iPhones e evitar tarifas

© Getty Images

A Apple antecipou o envio de iPhones e outros produtos da Índia para os Estados Unidos para evitar o impacto das novas tarifas de 26% impostas pelo governo do presidente Donald Trump. De acordo com a imprensa indiana, a empresa fretou cinco aviões cargueiros nos últimos dias de março, antes da entrada em vigor das novas regras comerciais. Fontes ouvidas por veículos locais confirmaram o envio, embora a Apple não tenha se pronunciado oficialmente sobre o assunto.

As aeronaves transportaram os produtos antes do início do tarifaço, o que permite à Apple manter os preços atuais dos iPhones enquanto durarem os estoques. Estima-se que mais de 1 milhão de aparelhos tenham sido enviados nessa operação. Cada avião cargueiro utilizado pode levar mais de 100 toneladas de mercadorias, número compatível com esse volume de carga, considerando o tamanho reduzido das embalagens dos celulares.

Ainda não há definição sobre o que acontecerá com os preços dos produtos após o fim desses estoques. A imprensa americana estima que o custo de produção de um iPhone 16 Pro, atualmente em US$ 580, poderia subir para US$ 847 com as novas tarifas, o que representaria um aumento de quase US$ 300 no custo de fabricação.

