Divisão interna? Musk tentou reverter tarifas de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na semana passada o que chamou de tarifas recíprocas a bens importados de outros países e, de acordo com o The Washington Post, uma das pessoas próximas da administração que tentou intervir foi Elon Musk.

A publicação norte-americana afirma que o empresário multimilionário e dirigente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) tentou fazer apelos diretos a Trump para que este reconsiderasse e voltasse atrás. No entanto, as tentativas de Musk não foram bem-sucedidas.

Ainda que nada tenha dito diretamente sobre a decisão de Trump, Musk não deixou de compartilhar na sua página na rede social X a sua opinião sobre o assunto.

Uma destas publicações surgiu em resposta a um vídeo com Peter Navarro, conselheiro comercial da Casa Branca que teria sido fundamental para a elaboração destas tarifas. “Um doutorado em Economia de Harvard é uma coisa má. Não é boa”, escreveu Musk.

A PhD in Econ from Harvard is a bad thing, not a good thing.



Results in the ego/brains>>1 problem. — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2025

Musk foi ainda mais longe e também compartilhou um vídeo de Milton Friedman, onde o economista enaltece os benefícios da cooperação internacional a nível comercial e da importância de emfraquecer as barreiras comerciais entre países de forma a alcançar um crescimento econômico a nível global.

No que diz respeito a estas tarifas, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em comunicado que Trump “reuniu uma equipe notável de indivíduos altamente talentosos e experientes” para elaborarem estas medidas, notando ainda que Trump tem voto final na matéria.

“Quando [o presidente Trump] toma uma decisão, todos remam na mesma direção para a executar”, escreve Leavitt. “É por isso que esta administração fez mais em dois meses do que a administração anterior em quatro anos”.

