DOGE de Musk estaria usando IA para detectar funcionários anti-Trump

O Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) liderado por Elon Musk está, de acordo com a Reuters, implementando o uso de Inteligência Artificial (IA) nos processos como forma a vigiar as comunicações dos seus trabalhadores.

Segundo a publicação, o objetivo desta iniciativa é sinalizar conversas dos funcionários que podem ser vistas como hostis não só em relação ao presidente dos EUA, Donald Trump, como também sobre o próprio Musk.

Ao que parece, um dos trabalhadores do DOGE teria dito a funcionários da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para “terem cuidado com o que dizem, escrevem e fazem” nas plataformas de comunicações usadas.

A Reuters aponta ainda para o uso do aplicativo de mensagens Signal e a utilização do Google Docs entre os funcionários do DOGE para editarem documentos oficiais de forma colaborativa, o que viola os habituais processos que pretendem deixar um registo das decisões tomadas.

