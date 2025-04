Trump quer apoiar IA com energia gerada com carvão

© Getty Images

Uma das questões mais debatidas quando se fala em Inteligência Artificial (IA) é o alto consumo de energia dos equipamentos necessários para viabilizar essa tecnologia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita ter encontrado uma solução para o problema.

Segundo o site Business Insider, Trump assinou nesta terça-feira, dia 8, uma ordem executiva com o objetivo de reativar a indústria do carvão e as usinas termelétricas, a fim de gerar energia suficiente para abastecer os centros de dados usados pela IA.

De acordo com estimativas da Agência Internacional de Energia, esse tipo de centro de dados consome entre 2% e 3% da energia em nível global. E, com a adoção crescente da IA, é praticamente certo que essa porcentagem aumentará nos próximos anos.

