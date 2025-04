Lua Cheia deste domingo será a "Lua Cor-de-Rosa"; entenda o significado

© Getty Images

Os apaixonados por astronomia já podem se preparar: a próxima Lua Cheia acontece neste domingo, 13 de abril, e traz um nome especial. Conhecida como "Lua Cor-de-Rosa", essa fase lunar carrega um significado cultural e simbólico ligado à chegada da primavera no hemisfério norte.

De acordo com a tradicional publicação norte-americana Farmer’s Almanac, o nome não tem relação com a coloração do satélite, mas sim com o florescimento da Phlox subulata, uma planta silvestre de tom rosado que brota nesta época do ano em regiões dos Estados Unidos e Canadá. A denominação é originária de costumes de povos indígenas da América do Norte, que associavam as fases da Lua a eventos naturais e mudanças sazonais.

Além disso, a Lua Cheia de abril marca simbolicamente o início da semana da Páscoa e o começo da primavera no hemisfério norte, época de renovação e transição.

Apesar do nome poético, a "Lua Cor-de-Rosa" terá o mesmo aspecto visual das demais Luas Cheias. Para quem quiser observar o fenômeno com mais nitidez, o ideal é procurar um local afastado de áreas urbanas, onde a poluição luminosa é menor e o céu noturno se revela com mais clareza.





