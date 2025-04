Com ameaça de tarifas, Razer suspende venda de notebooks nos EUA

© Shutterstock

A fabricante de tecnologia Razer retirou alguns de seus modelos de notebooks da loja online nos Estados Unidos, incluindo o recém-anunciado Blade 16, previsto para lançamento ainda neste mês. A medida, segundo o site The Verge, foi tomada pouco antes do anúncio da administração Trump sobre a imposição de novas tarifas a produtos importados de países como China e Taiwan.

De acordo com a publicação, as páginas dos produtos estavam disponíveis até o dia 1º de abril, sendo desativadas logo antes do comunicado oficial da Casa Branca. A nova política comercial pode afetar diretamente empresas que produzem ou montam dispositivos eletrônicos fora dos EUA, como é o caso da Razer, cujos produtos têm forte ligação com a cadeia produtiva asiática.

Procurada para comentar se a retirada dos laptops estaria relacionada às novas tarifas, a Razer preferiu não se posicionar. “Neste momento, não temos qualquer comentário sobre tarifas”, limitou-se a dizer um porta-voz da área de relações públicas da empresa.

Leia Também: China decide reduzir importações de filmes dos EUA em meio a crescente guerra comercial