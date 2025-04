Google apresenta auxiliar digital que trabalha em hospital e quer popularizar funcionários de IA

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os médicos de um hospital pediátrico de Seattle, nos Estados Unidos, já recebem auxílio de um funcionário digital criado com IA (inteligência artificial).

O avanço da digitalização no trabalho foi um dos anúncios do Google, durante um evento realizado em Las Vegas na quarta-feira (9) para clientes corporativos.

Entre os lançamentos apresentados, destacaram-se uma plataforma para criar agentes (como são chamados os funcionários digitais) de maneira intuitiva e outra, cujo objetivo é permitir a criação de aplicativos sem conhecimento avançado em programação.

O chamado kit de desenvolvimento de agentes é um conjunto de ferramentas para personalizar a atuação dos agentes. Esses funcionários digitais são modelos de IA generativa que trocam comandos e informações entre si automaticamente para simular uma atuação autônoma.

O assistente do hospital americano, por exemplo, pesquisa informações de histórico clínico (em texto e imagens) e de literatura médica, de forma autônoma, para fornecer ao profissional da saúde avaliações baseadas em evidências.

De acordo com o Google, o kit permite criar um agente com menos de cem linhas de código de programação.

Outro destaque do evento foi o Firebase Studio, plataforma que permite a criação de aplicativos por meio de comandos em texto, no lugar de código de programação.

O gigante americano afirma que o recurso aumenta a produtividade de programadores.

Além disso, ferramentas similares são usadas por pessoas sem conhecimento técnico para a criação dos próprios apps sem precisar contratar terceiros -a prática é conhecida como vibe coding, algo como programar pela vibração.

O Google diz que criou esse programador digital, que também chamou de agente, ao unir as habilidades de programação do modelo Firebase (especialista em programação) com a criatividade do Gemini (o chatbot da big tech).

Interessados em testar a ferramenta podem criar até três ambientes de trabalho gratuitamente. Os programadores que pagam o serviço especializado do Google (US$ 299 por ano) podem gerar 30 ambientes.

No evento, o Google anunciou que pretende investir US$ 75 bilhões (R$ 443 bilhões) neste ano, sobretudo para acelerar o desenvolvimento e funcionamento de produtos de IA.

"Estamos muito confiantes em nosso próprio destino", disse o CEO do Google Cloud (serviço de nuvem do gigante das buscas) em entrevista à agência Bloomberg. "Estamos conversando com clientes e parceiros ao redor do mundo. Ainda é muito cedo. Eu não tiraria conclusões precipitadas sobre a situação agora. Mas, no final das contas, tudo se resume a quão bem você reage a uma situação inesperada."

Analistas da imprensa internacional avaliam que os lançamentos de Las Vegas reposicionaram o Google na disputa, contra Microsoft e Amazon, pelo mercado de IA para negócios.