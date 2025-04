Galaxy A06 5G chega ao Brasil como o 5G mais barato da Samsung

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Samsung lançou no Brasil o Galaxy A06 5G, smartphone com tecnologia 5G mais acessível da empresa. O preço inicial do dispositivo de entrada é R$ 1.099, mas será oferecido a R$ 899 por meio de parceria com empresas de telefonia móvel, conforme anunciado nesta quinta-feira (4). A Samsung afirma querer democratizar a internet de quinta geração, que tem velocidade até 20 vezes mais rápida que o 4G.

O Galaxy A06 5G tem tela de 6,7 polegadas, proteção contra poeira e respingos, memória interna de 128 GB e até quatro atualizações de sistema e segurança. O aparelho pode ser comprado com o desconto anunciado diretamente nas operadoras de telefonia móvel, ao adquirir um plano da Vivo, TIM ou Claro.

Entre os 260 telefones celulares com tecnologia 5G disponíveis no Brasil, 63 são da Samsung, segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). De acordo com a agência, o sinal 5G está disponível em 1.300 municípios brasileiros. A previsão do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é implantar a tecnologia nas mais de 5.500 cidades do país.

ESPECIFICAÇÕES DO GALAXY A06 5G

- Tela HD+ de 6,7 polegadas

- Duas câmeras traseiras de 50 MP (principal) e 2 MP (profundidade)

- Câmera frontal de 8 MP

- Bateria de 5.000 mAh2

- Memória RAM de 4 GB

- Armazenamento de 128 GB (expansível até 1,5 TB com cartão microSD)

- Cores: verde-claro, cinza e preto