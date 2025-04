Analista afirma que iPad e iPhone terão telas dobráveis em 2026

© Shutterstock

O analista Jeff Pu revelou que investidores norte-americanos indicaram que, além de um iPhone dobrável, a Apple planeja lançar em 2026 um iPad com uma tela dobrável de 18,8 polegadas.

Segundo o site 9to5mac, nos últimos tempos têm circulado diversos rumores sobre o primeiro celular dobrável da Apple, com o iPad equipado com tela flexível já aparecendo no radas. É destacado que os dois dispositivos começarão a ser produzidos em massa no quarto trimestre de 2026.

Vale lembrar, contudo, que nem todos acreditam que estes dispositivos serão lançados em 2026. O jornalista Mark Gurman da Bloomberg, por exemplo, indica que o iPad dobrável só deverá chegar ao mercado em 2028.

Seja como for, teremos de aguardar por mais informações e rumores que reforcem qualquer uma destas teorias.