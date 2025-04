Nintendo adia (por tempo indefinido) lançamento do Switch 2 na China

© YouTube / Nintendo Portugal

A Nintendo decidiu adiar por tempo indefinido o lançamento do seu novo console, o Switch 2, em território chinês, revela o site Nikkei Asia.

A publicação destaca que a decisão estaria relacionada com o maior controle que o governo chinês tem exercido no que diz respeito aos conteúdos digitais e que afetam especialmente a indústria dos videojogos.

Vale lembrar que, atualmente, a China ainda exige que qualquer jogo vendido no país seja aprovado pela Administração Nacional de Imprensa e Publicação (NPPA, na sigla em inglês).

O Nintendo Switch 2 não terá um lançamento fácil dado que, devido a tarifas anunciadas pelo governo Trump, o período de pré-compra foi suspenso não só nos EUA como também no Canadá. No entanto, a data de chegada ao mercado continua inalterada e acontecerá no dia 5 de junho.

