Cientistas ressuscitam lobo pré-histórico extinto

Pela primeira vez no mundo, cientistas afirmam ter trazido o lobo pré-histórico da extinção, criando três filhotes vivos usando tecnologias avançadas de edição genética e clonagem. Acredita-se que a espécie tenha desaparecido do planeta há cerca de 12.500 anos.

A empresa de biotecnologia Colossal Biosciences, sediada em Dallas (EUA), revelou a descoberta em 7 de abril, aclamando os filhotes como os primeiros animais "desextintos" com sucesso.

A equipe usou DNA antigo para modificar os genes de lobos cinzentos (os parentes vivos mais próximos dos lobos pré-históricos), resultando em uma espécie híbrida que se assemelha muito ao predador original. Os animais estão sendo criados em uma instalação segura de 809 hectares, equipada com cercas de nível zoológico, drones e monitoramento 24 horas por dia.

Conhecido cientificamente como Aenocyon dirus, o lobo pré-histórico já foi um dos carnívoros mais formidáveis ​​da América do Norte e mais tarde ganhou fama na cultura pop através da série 'Game of Thrones', da HBO. Embora a empresa tenha buscado publicamente a ressurreição de mamutes e dodôs (aves extintas), esta é a primeira vez que divulga seu trabalho com lobos pré-históricos.

