James Cameron defende IA no cinema para reduzir custo dos filmes

O diretor James Cameron, responsável por filmes como Titanic e Avatar, participou do episódio mais recente do podcast Boz to the Future, com o CTO da Meta, Andrew Bosworth, e afirmou que a Inteligência Artificial (IA) pode ajudar a reduzir os custos de produção de um filme com status de blockbuster.

Cameron acredita que diretores e produtores devem “abraçar” o uso da IA como forma de cortar os custos relacionados a “grandes efeitos especiais”.

“Precisamos entender como cortar esses custos pela metade”, afirmou o diretor, de acordo com o Business Insider. “Não se trata de demitir metade dos trabalhadores das empresas de efeitos visuais. Trata-se de dobrar a velocidade com que eles conseguem finalizar o trabalho em cada cena, para que o ritmo seja mais rápido e os artistas possam seguir em frente e criar mais coisas. Essa é a minha visão sobre isso.”

A discussão sobre a forma como os modelos de IA são treinados também entrou em pauta, com Cameron dizendo que essa questão não deveria ser motivo de tanto debate.

“Muito da hesitação em Hollywood e no setor de entretenimento em geral vem de preocupações sobre como os materiais são usados como dados de treinamento, quem tem direito a quê, direitos autorais e tudo isso. Acho que as pessoas estão olhando para esse assunto da maneira errada. Eu sou um artista. Qualquer pessoa que seja artista, qualquer ser humano, é um modelo”, explicou.

