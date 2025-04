Assistente Siri do iPhone terá direito a novidades em 2025

© Apple

A Apple tem enfrentado alguns imprevistos em relação ao lançamento da próxima geração da assistente digital Siri, equipada com Inteligência Artificial (IA). Além de ter decidido adiar a apresentação da nova versão da Siri, a empresa também optou por fazer mudanças na liderança da equipe responsável pelo projeto.

Apesar disso, parece que algumas funcionalidades da Siri estarão prontas ainda este ano, antes do período de festas de fim de ano.

Quem afirma isso é o The New York Times, que cita três fontes com conhecimento dos planos da Apple. Segundo o jornal, entre os novos recursos previstos estão a capacidade da assistente digital de editar fotos e enviá-las para amigos.

Vale destacar que essa previsão de lançamento ainda pode sofrer alterações e é considerada pela Apple como o melhor dos cenários possíveis. Já em relação à nova geração completa da Siri, acredita-se que, na melhor das hipóteses, ela só será lançada em 2027.

Leia Também: Cientistas ressuscitam lobo pré-histórico extinto