Netflix prepara mudança na busca por séries e filmes

© Shutterstock

A Netflix está testando um novo sistema de busca com tecnologia de Inteligência Artificial (IA) para facilitar a descoberta de conteúdos na plataforma. Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, a empresa pretende utilizar a IA da OpenAI — criadora do ChatGPT — para tornar a experiência dos usuários mais intuitiva e personalizada.

De acordo com um porta-voz da Netflix, que confirmou a novidade ao site The Verge, a ferramenta permitirá que os assinantes busquem filmes e séries com base em critérios mais subjetivos, como o próprio humor ou estado de espírito, indo além da pesquisa tradicional por títulos, gêneros ou nomes de atores.

Atualmente, os testes estão sendo realizados apenas no sistema iOS e em mercados selecionados, como Austrália e Nova Zelândia. A expectativa é que a funcionalidade comece a ser disponibilizada nos Estados Unidos nas próximas semanas ou meses. A empresa ainda não informou quando a novidade poderá chegar a outros países, como o Brasil.





Leia Também: Instagram testa Reels secretos acessíveis apenas com código