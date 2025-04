Missão 100% feminina da Blue Origin será lançada nesta segunda-feira

© X / blueorigin

A empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, realiza nesta segunda-feira (14) uma nova missão suborbital com uma tripulação composta exclusivamente por mulheres. A decolagem da cápsula New Shepard NS-31 está prevista para as 10h30 (horário de Brasília), a partir do estado do Texas, nos Estados Unidos.

Entre as participantes estão nomes de destaque como a cantora Katy Perry, a apresentadora e jornalista Gayle King — conhecida por sua amizade com Oprah Winfrey —, a ativista Amanda Nguyen, a produtora Kerianne Flynn, a cientista aeroespacial Aisha Bowe e a piloto e jornalista Lauren Sánchez, que também é namorada de Jeff Bezos.

Horas antes do lançamento, a Blue Origin divulgou uma imagem das seis integrantes já equipadas para a missão. A viagem terá duração aproximada de 11 minutos e cruzará a linha de Kármán, considerada a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço.

Welcome to West Texas, NS-31 crew! pic.twitter.com/8dFPqiaiZW — Blue Origin (@blueorigin) April 13, 2025

Leia Também: Netflix prepara mudança na busca por séries e filmes