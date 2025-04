Irlanda investiga uso de dados de europeus pela rede social X

© Getty Images

A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda iniciou uma investigação formal contra a rede social X, de propriedade de Elon Musk, para apurar o uso de dados de cidadãos europeus no treinamento do modelo de linguagem Grok, uma ferramenta de inteligência artificial.

Segundo informações da agência Reuters, o órgão regulador quer entender se as publicações feitas por usuários da plataforma estão sendo utilizadas no processo de desenvolvimento do chatbot sem o devido consentimento.

“O objetivo desta investigação é determinar se esses dados pessoais foram tratados de forma legal para treinar o modelo de linguagem do Grok”, informou a Comissão em comunicado oficial.

A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.

