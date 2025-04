Blue Origin completa com sucesso a primeira missão 100% feminina

© YouTube / Blue Origin

A Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, realizou nesta segunda-feira (14) sua primeira missão espacial composta exclusivamente por mulheres. A bordo da cápsula estavam seis tripulantes, entre elas a cantora pop Katy Perry, a apresentadora Gayle King (amiga de Oprah Winfrey), a ativista Amanda Nguyen, a produtora Kerianne Flynn, a cientista aeroespacial Aisha Bowe e a piloto e jornalista Lauren Sánchez, conhecida também por seu relacionamento com Bezos.

O lançamento aconteceu conforme o previsto, às 10h30 (horário de Brasília), a partir do estado do Texas, nos Estados Unidos, com o foguete New Shepard. Cerca de três minutos após a decolagem, houve a separação entre o propulsor e a cápsula tripulada, que seguiu rumo à linha de Kármán — limite que marca a fronteira entre a Terra e o espaço.

Durante o voo suborbital, as tripulantes puderam experimentar alguns minutos em gravidade zero. "Meu Deus, olhem para a Lua", exclamou uma das participantes enquanto admirava a vista privilegiada do espaço.

Por volta dos sete minutos de missão, o propulsor do New Shepard retornou com sucesso à Terra, pousando conforme o planejado, o que permite sua reutilização em futuras missões. Pouco depois, a cápsula também iniciou sua descida, auxiliada por paraquedas, e tocou o solo com segurança cerca de 10 minutos após a decolagem.

