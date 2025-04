Após voo da Blue Origin, Katy Perry beija o chão

© Blue Origin

A Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, fez história nesta segunda-feira (14) ao concluir com sucesso a primeira missão espacial com uma tripulação inteiramente formada por mulheres.

Além do feito inédito, chamaram a atenção as reações das seis tripulantes da missão NS-31 ao retornarem à Terra, especialmente após vivenciarem a sensação de gravidade zero e contemplarem a curvatura do planeta. A emoção foi evidente assim que a cápsula foi aberta por Bezos no deserto do Texas.

Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos e uma das integrantes da missão, não conteve as lágrimas. “Estou tão orgulhosa dessa tripulação”, declarou. “Olhei pela janela e vi a Lua cheia. Não era o que eu esperava. Acho que não dá para descrever. A Terra estava tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão viva. Tudo em que conseguia pensar era no quanto estamos todos conectados.”

Sánchez ainda descreveu o momento como uma experiência de "alegria, camaradagem e gratidão", e afirmou que deseja que mais pessoas possam ter a chance de vivenciar algo semelhante.

Já a cantora Katy Perry, também participante da missão, celebrou o retorno de forma simbólica: ajoelhou-se e beijou o chão ao desembarcar.

Leia Também: Blue Origin completa com sucesso a primeira missão 100% feminina