Bezos cai ao receber noiva de viagem ao Espaço e Internet não perdoa

A Blue Origin, empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos, realizou nesta segunda-feira (14) a primeira missão espacial composta exclusivamente por mulheres. O feito histórico, no entanto, também rendeu um momento inusitado que rapidamente viralizou nas redes sociais: Bezos tropeçou e caiu ao se aproximar da cápsula para receber a tripulação no retorno à Terra.

O incidente aconteceu no deserto do Texas, logo após o pouso bem-sucedido da cápsula da missão NS-31. Imagens divulgadas nas redes mostram o bilionário tropeçando em um buraco e caindo no chão de terra. Ele se levantou rapidamente, mas o momento não passou despercebido pelo público e já circula amplamente nas plataformas digitais.

A bordo da missão estavam a jornalista Lauren Sánchez, noiva de Bezos, a cantora Katy Perry, a apresentadora Gayle King (amiga de Oprah Winfrey), a ativista Amanda Nguyen, a produtora Kerianne Flynn e a cientista Aisha Bowe.

Logo após a abertura da cápsula, o entusiasmo tomou conta do ambiente. Lauren Sánchez se emocionou ao descrever a experiência no espaço, enquanto Katy Perry comemorou de forma simbólica: ajoelhou-se e beijou o solo do deserto.

A missão, que durou pouco mais de dez minutos, levou as tripulantes a uma altitude que permitiu a vivência de alguns minutos em gravidade zero, cruzando a chamada linha de Kármán — limite reconhecido internacionalmente como a fronteira do espaço.

