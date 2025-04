Lembra do carro dos 'Jetsons'? Ele já existe e custa fortuna

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um evento de aviação na Itália trouxe um modelo bastante curioso e interessante aos olhos do público. Ele é o Jetson One, um veículo elétrico de decolagem vertical pessoal e que tem como chamariz o fato de não requerer nenhum tipo de licença normal de piloto de aeronave para ser operado.

COMO É O VEÍCULO

O Jetson One quer transformar a aeronave em veículo pessoal. Trata-se de um movimento contrário ao de empresas nos últimos tempos, que querem transformar aeronaves deste tipo em táxis.

O veículo inclusive tem preço: US$ 128 mil (cerca de R$ 751 mil na cotação atual). Porém, já está esgotado, tanto para 2024 quanto para 2025.

O Jetson One já obteve aprovação oficial de autoridades italianas para fazer viagens não tripuladas. Isso é feito via controle remoto, desde 2023.

O Aero Club d'Italia emitiu a certificação de registro do Jetson One como uma aeronave de decolagem e pouso verticais ultraleve. No momento ela ainda é testada em voos não tripulados em um espaço controlado.

O modelo também voou nos EUA em um teste realizado pelo fundador da Jetson, Tomasz Patan. Ele pretende abrir uma sede nos EUA, com o rapper Will.i.am como embaixador da marca após ter adquirido um modelo.