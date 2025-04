4Chan, rede social conhecida por extremismo, sofre ataque e sai do ar

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fórum 4Chan, conhecido pela circulação de conteúdo extremista por usuários anônimos, teve dados dos administradores e de usuários vazados na segunda-feira (14) e saiu do ar na madrugada desta terça-feira (15).

Nesta tarde, o site ainda apresenta funcionamento comprometido, sem carregar imagens e o design da página.

O ataque ao site de moderação escassa foi anunciado por um anônimo no fórum concorrente soyjak.party. Ambas as páginas são conhecidas como "imageboard", por aceitarem a publicação de imagens -em geral, os usuários divulgam memes ofensivos.

Circulam em redes sociais prints de trechos do código fonte da rede social, que indicam as possíveis vulnerabilidades da página, e dados dos moderadores e zeladores da plataforma. O vazamento de informações pessoais configura uma prática chamada "doxxing", tipificada como crime no Brasil e em outros países.

De acordo com as imagens vazadas, o 4Chan usava um sistema de gerenciamento criado em 1998, o phpMyAdmin, que estava sem atualização havia anos.

A desatualização dos sistemas é uma das principais fontes de brechas de segurança em sites e aplicativos.

Especialistas em cibersegurança alertam que informações de usuários também podem constar entre os dados vazados, incluindo senhas e endereço de IP (endereço virtual de um dispositivo). Esta informação pode quebrar a promessa de anonimidade do fórum, uma vez que permite a localização da pessoa.

A reportagem tentou contato com o administrador do 4chan, o dono do perfil Hiro, mas ainda não teve retorno.

O fórum ganhou projeção na esfera pública por hospedar vazamentos de imagens íntimas de celebridades. Foi também um dos pontos de articulação de grupos de apoio ao presidente americano Donald Trump, como o QAnon, cujas notícias falsas sobre pedofilia motivaram um ataque a uma pizzaria nos Estados Unidos.