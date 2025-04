'Roblox': investigadores encontraram algo "profundamente perturbador"

© Shutterstock

Há algum tempo que a plataforma Roblox procura integrar mais ferramentas de segurança na sua plataforma que permite que crianças e jovens estejam mais seguras e não sejam expostas a conteúdo impróprio.

No entanto, segundo o The Guardian uma investigação realizada pelo Revealing Reality revelou “algo profundamente perturbador” na ‘Roblox’. Depois de criarem múltiplas contas com idades de 5, 9, 10 e 13 anos que interagiam apenas entre si, os investigadores perceberam que - apesar de ferramentas introduzidas pela empresa - continua sendo fácil para crianças interagirem com adultos na Roblox.

“Os controles de segurança existentes têm uma eficácia limitada e ainda há riscos significativos para crianças na plataforma”, pode se ler nesta investigação.

Mais ainda, os investigadores também perceberam que, apesar das contas pertencerem a menores, continua sendo dado acesso a “ambientes altamente sugestivos” com conteúdo sexual.

Segundo a publicação britânica, em 2024, a 'Roblox' tinha mais de 85 milhões de usuários diários ativos, dos quais 40% teriam menos de 13 anos.

Leia Também: Roblox vai dar mais poder aos pais; entenda