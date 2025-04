Meta quer pagar bilhões de dólares para encerrar caso na Justiça

© Getty Images

Continua em julgamento o caso que opõe a Meta à Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) no que diz respeito à aquisição do Instagram e do WhatsApp pelo Facebook e, ao que parece, o CEO Mark Zuckerberg já teria tentado chegar a acordo para encerrar o julgamento.

Segundo o The Wall Street Journal, Zuckerberg começou abordando o responsável pela FTC, Andrew Ferguson, com uma oferta inicial de 450 milhões de dólares para o caso ser encerrado. No entanto, o líder da Meta acabou aumentando esta oferta para 1 bilhão de dólares (cerca de 5,8 bilhões de reais).

Por outro lado, Ferguson teria afirmado que não aceitaria “nenhum valor inferior a 18 bilhões de dólares”, tendo também aumentado o valor que estaria disposto a aceitar para 30 bilhões de dólares.

