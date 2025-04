Não consegue usar o Spotify? Não é o único e já há indignação!

© Shutterstock

O Spotify está apresentando problemas para os usuários tanto na versão 'web' como no aplicativo dedicado do serviço de streaming no PC, Android e iOS, com o site 'DownDetector' informando queixas dos internautas.

A página dedicada ao Spotify no site indica que a maioria das queixas dos usuários apontam para problemas na conexão do serviço.

Na prática, isto significa que não é possível ouvir música ou podcasts em streaming. Por outro lado, os assinantes do Spotify Premium poderão continuar ouvindo música e episódios de podcasts que tenha feito download previamente.

O Spotify ainda não se pronunciou oficialmente sobre esta situação, pelo que de momento não é possível saber a natureza destes problemas. No entanto, vários usuários do Spotify já se mostraram indignados nas redes sociais, com muitos usando o X para falarem sobre sua insatisfação.

"O Spotify está com problemas outra vez?", reclamou uma internauta. "O Spotify precisa resolver ou vou mudar para o Apple Music", ameaçou outro usuário do serviço de streaming.

Spotify is acting up again?? — shennn_chan (@_shinishi_) April 16, 2025

Spotify need to sort their shit out otherwise I’m moving to Apple Music — ⋆⁺₊⋆ chels ⋆⁺₊⋆ (@roxchae) April 16, 2025

Entretanto, a página oficial do Spotify na rede social X emitiu um comunicado onde afirma estar ciente dos problemas e tratando os resolver. "Estamos cientes de que há alguns problemas e estamos agora fazendo verificações", pode se ler na publicação compartilhada pela empresa sueca responsável pelo serviço de streaming.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) April 16, 2025

[Notícia em atualização]

