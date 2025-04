Novas provas negam que água tenha chegado à Terra através de asteroides

© Lusa

Um novo estudo publicado na revista científica Icarus aponta que o material que formou a Terra era muito mais rico em hidrogênio do que se pensava, indicando que a origem da água no planeta pode ser “nativa”, e não resultado da chegada de asteroides com compostos voláteis, como sugerem teorias anteriores.

A descoberta foi feita por uma equipe de cientistas que analisou um raro tipo de meteorito, o condrito enstatita — cuja composição é semelhante à da Terra primitiva, há cerca de 4,55 bilhões de anos. O meteorito analisado, batizado de LAR 12252, foi recolhido na Antártida e examinado com a técnica de espectroscopia de absorção de raios X (XANES), utilizando o sincrotrão britânico Diamond Light Source.

Os pesquisadores demonstraram que o hidrogênio presente no meteorito é intrínseco e não resultado de contaminação terrestre, o que reforça a hipótese de que a Terra já dispunha de hidrogênio suficiente para formar água desde sua formação.

Até então, muitos cientistas defendiam que a água terrestre teria se formado após colisões com asteroides ricos em hidrogênio nos primeiros 100 milhões de anos do planeta. No entanto, a nova análise contradiz essa teoria.

Durante o estudo, a equipe concentrou-se inicialmente em partes não cristalinas dos côndrulos — pequenas esferas milimétricas no interior do meteorito — onde já haviam sido encontrados vestígios de hidrogênio. Mas foi ao examinar a matriz ao redor desses côndrulos, composta por material extremamente fino, que encontraram uma concentração cinco vezes maior de hidrogênio, na forma de sulfureto de hidrogênio.

Em contraste, regiões do meteorito com sinais claros de contaminação terrestre, como ferrugem ou rachaduras, apresentavam pouco ou nenhum hidrogênio — reforçando que a presença do elemento nas áreas preservadas do meteorito é autêntica.

Como a Terra primitiva era formada por material semelhante aos condritos enstatita, os pesquisadores concluíram que o planeta já teria acumulado hidrogênio suficiente em sua origem para justificar a abundância atual de água, mesmo antes das grandes colisões com asteroides.

Leia Também: Transumanismo: O que é isso, afinal?