Auroras iluminam o céu após forte tempestade solar; veja as imagens

Na noite desta quinta-feira (17), o céu foi palco de um espetáculo raro e impressionante: auroras boreais puderam ser vistas em diferentes regiões do planeta, como resultado de uma intensa tempestade geomagnética provocada por uma erupção solar.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) já havia emitido um alerta sobre a tempestade, indicando uma maior probabilidade de ocorrência do fenômeno, que costuma ser mais visível em latitudes elevadas.

As auroras ocorrem quando partículas de plasma ejetadas pelo Sol colidem com o campo magnético da Terra. Esse encontro gera as luzes coloridas que dançam no céu, em tons de verde, roxo e rosa — um espetáculo natural causado por interações entre a atmosfera terrestre e a atividade solar.

Imagens capturadas no leste de Berlim, na Alemanha, e divulgadas pela agência Getty Images, registraram o fenômeno em detalhes, revelando a beleza das auroras visíveis a olho nu em regiões pouco acostumadas com esse tipo de ocorrência.

Especialistas alertam que tempestades geomagnéticas como essa também podem afetar comunicações via satélite e redes elétricas, embora até o momento não tenham sido relatados danos significativos.

