Proibido por Trump de vender chip à China, CEO da Nvidia aparece em Pequim

(FOLHAPRESS) - O perfil Yuyuan Tan Tian, ligado à rede CCTV, noticiou na plataforma Weibo às 15h desta quinta (madrugada no Brasil) que o fundador e CEO do gigante americano de semicondutores Nvidia, Jensen Huang, "chegou a Pequim".

A breve postagem, com uma foto do empresário sorrindo para jornalistas locais, diz que ele visita a capital a convite do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, do Ministério do Comércio. "Há três meses, Huang afirmou [em sua visita anterior] que continuaria a trabalhar com a China", registrou o Yuyuan Tan Tian.

Maior fabricante de chips no mundo, a Nvidia havia informado dois dias antes que o governo Donald Trump passou a exigir licença de exportação para a China de seus chips H20, bloqueando na prática as vendas do produto -desenvolvido especialmente para o mercado chinês após vetos do governo Joe Biden a outros modelos.

Sem o H20, a Nvidia corre o risco de ceder o mercado de chips para inteligência artificial da China para a Huawei, cujo Ascend 910C é considerado de desempenho próximo ao produto americano. Parte das empresas chinesas de inteligência artificial já testou e usa o concorrente da Huawei.

A Nvidia afirmou no comunicado de terça que deixará de receber US$ 5,5 bilhões (R$ 33 bilhões) em receitas neste trimestre devido à sanção ao chip. Após o anúncio, suas ações caíram 6,8% na Bolsa de Nova York. Em seu mais recente ano fiscal, mais de 13% das vendas (US$ 17 bilhões ou R$ 100 bilhões) foram para o mercado chinês.

A ordem do governo Trump para a Nvidia é de duração "indefinida", com o argumento de que o H20 "pode ser usado para um supercomputador na China". Uma das empresas chinesas que usam o chip é a DeepSeek, que abalou a liderança americana em IA ao lançar modelos de custo mais baixo e código aberto nos últimos meses.

Huang chegou a se encontrar com o presidente americano semanas atrás em Mar-a-Lago, resort de Trump na Flórida. Prometeu investimentos industriais nos EUA e teria, segundo relatos, conseguido contornar o bloqueio do H20, o que não se confirmou.

Nos comentários da postagem do Yuyuan Tan Tian, usuários do Weibo afirmam que, como não pode mais vender o chip, Huang deveria abrir uma fábrica na China. Outros ironizam que ele não está vestindo sua jaqueta de couro característica, que teria sofrido "sanção de Trump".

