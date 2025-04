A IA da rede social X será capaz de se lembrar de conversas anteriores

A ferramenta de inteligência artificial (IA) da rede social X, de Elon Musk, conhecida como Grok, ganhou uma nova funcionalidade que permite lembrar conversas anteriores com os usuários.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (17) pela conta oficial da plataforma, que destacou: “Agora o Grok é capaz de lembrar suas conversas”. A publicação também incluiu um vídeo demonstrando como o recurso funciona.

Segundo a rede social, a atualização permitirá que a IA ofereça respostas mais personalizadas quando o usuário pedir conselhos ou sugestões, com base em interações anteriores.

Por enquanto, a funcionalidade está em fase beta e disponível apenas para dispositivos Android e iOS. No entanto, não pode ser acessada por usuários da União Europeia e do Reino Unido, possivelmente por questões regulatórias relacionadas à proteção de dados.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57