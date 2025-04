Especialistas alertam para riscos do uso de IA: "Internet nunca esquece"

© Shutterstock

Ferramentas de Inteligência Artificial, como o ChatGPT e o DeepSeek R1, têm se tornado cada vez mais populares por sua utilidade e entretenimento. No entanto, especialistas em cibersegurança chamam atenção para os riscos que essas tecnologias podem representar à privacidade e à segurança dos usuários.

Em entrevista ao portal TechRadar, Miguel Fornés, especialista da empresa Surfshark, alertou: “A internet nunca esquece”. Ele destaca que informações inseridas nessas plataformas podem ser exploradas em casos de vazamento de dados. “Esses dados podem ser utilizados contra nós em fraudes, tentativas de phishing ou até para responder a perguntas de segurança e se passar por nós”, explicou.

A preocupação se estende também ao uso de imagens. Segundo Iskander Sanchez-Rola, da empresa Norton, o envio voluntário de fotos — por exemplo, para gerar avatares com IA — pode ter implicações sérias. “Essas imagens, com dados faciais de alta qualidade, podem ser usadas para treinar sistemas de reconhecimento facial sem o seu consentimento”, afirmou.

Para reduzir os riscos, os especialistas recomendam três medidas práticas:

Use autenticação de dois fatores e senhas fortes, únicas para cada conta;

Evite compartilhar informações pessoais reais ao interagir com sistemas de IA;

Utilize essas ferramentas com responsabilidade, preferencialmente no modo anônimo ou com precauções extras de navegação.

A recomendação principal é sempre assumir que os dados inseridos podem ser armazenados e, eventualmente, usados de forma indevida. Por isso, cautela e bom senso são essenciais ao lidar com qualquer ferramenta de inteligência artificial.

Leia Também: A IA da rede social X será capaz de se lembrar de conversas anteriores