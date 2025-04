Apple já começou a produzir o iPhone 16e no Brasil

© Apple

Embora os produtos da Apple estejam (por enquanto) isentos das tarifas impostas pelo governo Trump à China, a empresa de Cupertino já teria começado a tomar medidas preventivas.

Segundo o site MacMagazine, a Apple já está produzindo o iPhone 16e no Brasil. No passado, a fabricação dos celulares da Apple no país costumava demorar alguns meses para começar, mas, no caso do modelo mais recente, a produção já foi iniciada e o aparelho agora é fabricado no Brasil, na China e na Índia.

É possível que, daqui para frente, a Apple aumente ainda mais a quantidade de produtos fabricados no Brasil, como forma de evitar as tarifas e, assim, impedir o aumento de preços nos Estados Unidos.

