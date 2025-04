Robôs correm na meia maratona de Yizhuang na China; vídeo

© Getty Images

Se você é fã de Black Mirror, a popular série transmitida pela plataforma de streaming Netflix, provavelmente já está familiarizado com a (assustadora) facilidade com que a tecnologia pode invadir o nosso cotidiano. No entanto, o que aconteceu na meia maratona de Yizhuang, na China, não foi ficção.

Pela primeira vez na história, robôs competiram contra humanos na capital chinesa, Pequim. Fabricantes como a DroidVP e a Noetix Robotics aproveitaram a ocasião para mostrar ao mundo o quanto suas máquinas estão evoluídas, em um percurso de 21 quilômetros.

O resultado foi, no mínimo, curioso. Alguns desses robôs (usando até tênis de corrida, luvas e faixas de suor) foram acompanhados de perto por treinadores humanos — sendo que alguns precisaram de apoio contínuo durante o trajeto.

O Tiangong Ultra, desenvolvido pelo Beijing Innovation Center of Human Robotics, foi o robô mais rápido, completando a prova em duas horas e quarenta minutos. Ainda assim, ficou bem longe do vencedor humano, que cruzou a linha de chegada em uma hora e dois minutos. Confira o momento abaixo:

⭕️ Çin'de üretilen 21 insansı robot, başkent Pekin'de gerçekleştirilen Yizhuang Yarı Maraton'da insanlarla birlikte koştu. pic.twitter.com/li6fg1gA6s — ÇapaMag (@CapaMag) April 19, 2025

