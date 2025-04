Astronauta norte-americano regressa do Espaço no 70.º aniversário

O norte-americano Don Pettit retornou à Terra neste domingo, dia em que completa 70 anos, após passar 220 dias na Estação Espacial Internacional (ISS).

Além de Don Pettit, a nave espacial Soyuz MS-26 transportava os russos Alexei Ovchinin e Ivan Vagner, segundo o Centro de Controle de Voo (CCV) da Rússia.

O pouso aconteceu por volta da 01h20 TMG de domingo, a menos de 150 quilômetros a sudeste da cidade de Zhezkazgan, na estepe do Cazaquistão, menos de quatro horas após o desacoplamento do módulo russo Rassvet da ISS.

“Durante os 220 dias no espaço, Pettit e seus companheiros de tripulação orbitaram a Terra 3.520 vezes, percorrendo um total de 93,3 milhões de quilômetros. Pettit, Ovchinin e Vagner foram lançados e acoplados ao laboratório orbital em 11 de setembro de 2024”, detalhou a NASA em comunicado.

O órgão também informou que este foi o quarto voo espacial de Pettit, que atuou como engenheiro de voo nas Expedições 71 e 72. Ovchinin também completou seu quarto voo, somando 595 dias em órbita, enquanto Vagner acumulou 416 dias no espaço em dois voos espaciais.

“Durante o tempo que passou a bordo da estação espacial, Pettit conduziu pesquisas para aprimorar as capacidades de impressão 3D de metais em órbita, avançar tecnologias de purificação da água, explorar o cultivo de plantas em condições de variação hídrica e investigar o comportamento do fogo em microgravidade — tudo isso contribuindo para futuras missões espaciais. Ele também aproveitou o ambiente da estação para realizar experimentos únicos em seu tempo livre e cativar o público com suas fotografias”, acrescentou a NASA.

