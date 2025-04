Cinco filmes que pode ver sobre o Papa e a Igreja Católica

© Reprodução

Com a morte do Papa Francisco, anunciada nesta segunda-feira (21) pelo Vaticano, a Igreja Católica entra oficialmente no período conhecido como "Sé Vacante", que antecede a realização do Conclave — o processo reservado aos cardeais para a eleição do novo líder da Igreja. O momento de transição, envolto em tradição e mistério, tem despertado curiosidade do público e é tema recorrente no cinema.

Esse interesse pelo funcionamento interno do Vaticano e pelos bastidores da escolha papal foi recentemente representado no filme "Conclave" (2024), dirigido por Edward Berger. A produção é baseada no best-seller homônimo de Robert Harris e tem estreia prevista para os próximos meses nos cinemas e plataformas digitais. No elenco estão nomes como Ralph Fiennes, John Lithgow e Stanley Tucci. No Brasil, o título será mantido como "Conclave".

Para quem deseja mergulhar em histórias que envolvem o papado, o Vaticano e os complexos dilemas da fé, selecionamos cinco produções que estão disponíveis em serviços de streaming ou podem ser alugadas em plataformas digitais. Confira:

Dois Papas (2019) – Dirigido por Fernando Meirelles, o filme é estrelado por Anthony Hopkins como Bento XVI e Jonathan Pryce como o então cardeal Jorge Bergoglio, que viria a se tornar o Papa Francisco. Disponível na Netflix.

O Nome da Rosa (1986) – Baseado no romance de Umberto Eco, mistura ficção histórica com suspense em um mosteiro medieval. Estrelado por Sean Connery, o filme apresenta conflitos religiosos, intrigas e disputas eclesiásticas. Disponível para aluguel em plataformas digitais.

Amém. (2002) – Dirigido por Costa-Gavras, o longa aborda a conivência do Vaticano com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Uma crítica direta ao silêncio da Igreja diante do Holocausto.

O Código Da Vinci (2006) – Embora não trate diretamente do Conclave ou de um papa específico, o thriller baseado na obra de Dan Brown traz o Vaticano e segredos da Igreja como pano de fundo. Disponível no Star+ e para aluguel.

Habemus Papam (2011) – Filme italiano que aborda de forma bem-humorada e reflexiva a angústia de um cardeal recém-eleito papa que entra em crise existencial. Disponível para aluguel digital.

O cinema tem sido uma poderosa lente para observar os bastidores do poder e da espiritualidade dentro da Igreja Católica — e, em momentos históricos como este, é também uma forma de o público compreender melhor o simbolismo e as decisões que moldam o futuro da maior instituição religiosa do mundo.

