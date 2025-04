Astronauta de 70 anos está de volta; veja as melhores fotos do Espaço

© Don Pettit / NASA

O astronauta norte-americano Don Pettit voltou à Terra neste domingo (20), após concluir sua quarta missão no espaço. Com o retorno, Pettit alcança a impressionante marca de 590 dias fora do planeta, somando todas as suas missões – um dos maiores tempos acumulados por um astronauta da NASA.

Coincidentemente, Pettit completou 70 anos no mesmo dia de seu retorno. Conhecido pelos registros fotográficos durante sua permanência na Estação Espacial Internacional (ISS), ele conquistou admiradores ao redor do mundo com imagens que capturam desde fenômenos celestes até vistas impressionantes da Terra.

Com o fim da missão, fãs da exploração espacial se despedem momentaneamente das lentes de Pettit, cujas fotos se tornaram ícones da vida a bordo da ISS.

Relembre algumas das imagens mais marcantes registradas por ele na galeria especial acima.

