Meta vai usar IA para detectar utilizadores menores de idade no Instagram

© Shutterstock

A Meta anunciou nesta segunda-feira (21) que ampliará o uso de inteligência artificial (IA) para verificar a idade de usuários no Instagram. A empresa quer impedir que adolescentes mintam a data de nascimento para burlar as regras da plataforma. A nova funcionalidade, que já começou a ser testada nos Estados Unidos, poderá alterar automaticamente as configurações de conta se o sistema identificar que o usuário tem menos de 18 anos.

Segundo a empresa, a IA leva em conta uma série de critérios, como o tipo de conteúdo consumido, mensagens enviadas e interações com outros usuários. Um dos exemplos citados pela Meta é o caso de amigos parabenizando alguém por completar 15 anos — esse tipo de indício poderá ser utilizado para estimar a faixa etária real do perfil.

Caso a tecnologia cometa algum erro, o usuário poderá contestar e reverter a mudança nas configurações. A Meta reforçou que o objetivo da medida é aumentar a segurança de adolescentes e promover um ambiente mais saudável nas redes sociais, onde o Instagram é uma das principais plataformas entre o público jovem. A empresa ainda não informou quando a ferramenta será expandida para outros países.





