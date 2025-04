China vai enviar esta semana uma nova tripulação para o espaço

© Lusa

A China se prepara para lançar, ainda nesta semana, a missão espacial tripulada Shenzhou-20, dando mais um passo rumo ao seu ambicioso objetivo de enviar astronautas à Lua até 2030. A decolagem ocorrerá a partir do Centro de Lançamento de Jiuquan, no noroeste do país, e levará três astronautas à estação espacial chinesa Tiangong, onde devem permanecer por cerca de seis meses.

O lançamento da cápsula Shenzhou-20 será feito pelo foguete Longa Marcha-2F, que já foi posicionado na base de lançamento. Segundo a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA), a decolagem acontecerá "em breve", em data ainda não divulgada oficialmente.

Imagens divulgadas pela agência estatal Xinhua mostram o foguete branco montado sobre uma plataforma azul decorada com bandeiras chinesas e faixas vermelhas e douradas celebrando o avanço do programa espacial do país.

"As instalações estão em boas condições. As inspeções técnicas e os testes integrados serão conduzidos conforme o cronograma", afirmou a CMSA em comunicado.

Embora a identidade dos três astronautas ainda não tenha sido oficialmente revelada, a agência confirmou que a tripulação está saudável e pronta para a missão. “Eles estão bem preparados, com movimentos precisos e excelente coordenação”, disse Zhou Wenxing, integrante do centro de treinamento de astronautas da China, à emissora estatal CCTV.

A missão anterior, Shenzhou-19, lançada em outubro de 2024, será oficialmente encerrada em 29 de abril. Ela é liderada por Cai Xuzhe, de 48 anos, ex-piloto de caça e veterano da missão Shenzhou-14. A equipe também inclui Wang Haoze, 35, única engenheira aeroespacial do país e a terceira mulher chinesa a ir ao espaço, além de Song Lingdong, de 34 anos.

Durante a Shenzhou-19, a tripulação conduziu experimentos para analisar os efeitos da radiação, gravidade e temperatura em materiais que simulam o solo lunar — parte dos preparativos para uma futura base na Lua.

Sob o comando do presidente Xi Jinping, o programa espacial chinês tem ganhado prioridade estratégica. A China já se tornou o terceiro país do mundo a colocar humanos em órbita e, nos últimos anos, ampliou sua presença no espaço com feitos como o pouso da sonda Chang’e-4 no lado oculto da Lua (2019) e do robô Zhurong em Marte (2021).

A estação espacial Tiangong, cujo módulo central Tianhe foi lançado em 2021, deverá operar por pelo menos uma década. Paralelamente, o governo chinês planeja enviar astronautas à superfície lunar até o final desta década e construir uma base permanente.

