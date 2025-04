Sonda da NASA revela imagens do asteroide Donaldjohanson

A NASA divulgou as primeiras imagens em alta resolução do asteroide Donaldjohanson, que se acredita ter se formado há cerca de 150 milhões de anos.

As imagens foram captadas pela sonda Lucy, da agência espacial norte-americana, durante a passagem do asteroide a aproximadamente 223 milhões de quilômetros da Terra. De acordo com as observações iniciais, o Donaldjohanson tem cerca de 8 quilômetros de comprimento e 3,5 quilômetros de largura.

“O asteroide Donaldjohanson apresenta uma geologia extremamente complexa. À medida que estudamos essas estruturas detalhadamente, conseguimos obter informações valiosas sobre os blocos fundamentais e os processos de colisão que moldaram os planetas do nosso Sistema Solar”, explicou Hal Levison, pesquisador principal da missão Lucy.

Our #LucyMission took a look at asteroid Donaldjohanson, its second asteroid encounter on its journey to Jupiter's Trojan asteroids. The first images reveal a unique fragment of an asteroid that formed about 150 million years ago! Find out more: https://t.co/Bgg5CkQfYd pic.twitter.com/lgZRG8Qngh