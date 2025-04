Bluesky lança selo azul e contará com ajuda de verificadores externos

© Shutterstock

A rede social Bluesky anunciou nesta semana um novo sistema de verificação de contas, semelhante ao selo azul já popularizado em outras plataformas. O objetivo é ajudar os usuários a identificar perfis confiáveis e autênticos na rede.

Segundo comunicado oficial publicado no blog da empresa, a Bluesky passará a “verificar proativamente contas notáveis e autênticas”, e contará também com o apoio de “Verificadores Confiáveis” — organizações independentes selecionadas pela plataforma que auxiliarão no processo de validação de perfis.

Apesar do lançamento, a Bluesky esclareceu que, neste momento, ainda não está aceitando solicitações de verificação por parte dos usuários. A rede afirma que só abrirá os pedidos quando o sistema estiver completamente estável.

A iniciativa reforça a aposta da Bluesky em se posicionar como uma alternativa mais segura e transparente ao X (antigo Twitter), de Elon Musk.





Leia Também: Saiba se é preciso declarar gastos com Pix ou cartão de crédito no Imposto de Renda 2025