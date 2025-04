Instagram lança Edits, novo app gratuito para edição de vídeos com IA

© Shutterstock

Depois de muita especulação, o Instagram lançou oficialmente o Edits, seu novo aplicativo gratuito de edição de vídeo. A novidade chega para competir diretamente com o CapCut, da ByteDance (dona do TikTok), e já está disponível para download em celulares Android e iPhones, nas lojas Google Play e App Store.

A proposta da nova ferramenta é oferecer uma experiência mais completa para quem produz vídeos curtos, especialmente os populares Reels. O Edits traz uma variedade robusta de recursos que prometem facilitar a vida dos criadores de conteúdo, com destaque para funções alimentadas por Inteligência Artificial (IA).

Entre os recursos com IA, estão o "animate", que transforma imagens estáticas em vídeos, e o "cutouts", que permite isolar pessoas ou objetos automaticamente. Essas ferramentas tornam a edição mais dinâmica e acessível, mesmo para usuários sem experiência técnica.

O lançamento do Edits também tem uma motivação estratégica: a Meta, dona do Instagram, viu no recente conflito entre o governo dos Estados Unidos e a chinesa ByteDance — que resultou em bloqueios temporários do TikTok e do CapCut no país — uma oportunidade para atrair criadores em busca de alternativas confiáveis e estáveis para produção de conteúdo.

Com o novo app, o Instagram amplia seu ecossistema de ferramentas para vídeo e reforça a disputa com o TikTok, apostando em tecnologia e usabilidade para se manter relevante entre os criadores.









Leia Também: Meta vai usar IA para detetar utilizadores menores no Instagram