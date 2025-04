O Android 16 vai facilitar acesso aos controles parentais

© Shutterstock

A próxima geração do sistema operacional da Google para celulares, o Android 16, deve trazer novidades importantes para pais e responsáveis. A nova versão deve incluir recursos mais acessíveis para limitar e monitorar o uso do smartphone por crianças e adolescentes.

Segundo o site Android Authority, a versão beta mais recente do Android 16 já conta com uma nova seção nas configurações do aparelho chamada "Supervisão". Essa área permitirá, por exemplo, filtrar o tipo de conteúdo exibido durante a navegação na internet, restringindo o acesso a sites, textos e imagens considerados inapropriados.

Ainda não se sabe se outros recursos serão integrados a essa seção, mas a expectativa é que a Google apresente mais detalhes durante o Google I/O 2025, evento anual da empresa, que acontece nos dias 20 e 21 de maio.

A aposta da Google reforça uma tendência crescente de oferecer aos usuários ferramentas mais eficazes para controle parental e bem-estar digital, especialmente em tempos de maior exposição das crianças a dispositivos móveis.

