Bethesda lança versão remasterizada de ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion’

A Bethesda confirmou oficialmente o lançamento de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, versão atualizada do icônico RPG lançado originalmente em 2006. Como já especulado por rumores anteriores, o game agora conta com gráficos aprimorados graças ao uso da Unreal Engine 4 e traz melhorias significativas na jogabilidade, na interface do usuário e nos sistemas de progressão.

Além do jogo base, a edição remasterizada inclui também as expansões Shivering Isles e Knights of the Nine, além de todo o conteúdo adicional que foi disponibilizado após o lançamento original.

“Modernizamos muita coisa, mas continua sendo a mesma aventura incrível e o mesmo mundo cuidadosamente construído”, afirmou Tim Mustaine, um dos produtores da Bethesda, em entrevista ao The Verge.

Já Todd Howard, diretor do estúdio, destacou que Oblivion foi um “momento decisivo” para a franquia The Elder Scrolls e convidou os jogadores a reviverem a jornada ou descobrirem pela primeira vez a região de Cyrodiil.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e também pode ser acessado pelos assinantes do Xbox Game Pass.

