Primeiro vídeo da história do YouTube foi compartilhado há 20 anos

O YouTube é hoje em dia uma das grandes plataformas de vídeo da Internet e, além de servir para muitos para uma forma de consumir música, também aloja alguns dos maiores criadores de conteúdos em todo o mundo.

No entanto, tudo começou de uma forma um pouco mais modesta com um vídeo de apenas 19 segundos e que tem como protagonista Jawed Karim, um dos fundadores do YouTube. A plataforma foi lançada no dia 14 de fevereiro de 2005, com o primeiro vídeo só tendo sido compartilhado mais de dois meses depois.

O vídeo em questão chama-se ‘Me at the zoo’ e, como indica, mostra uma visita de Karim ao jardim zoológico com especial destaque para a parte dos elefantes. “Muito bem, então aqui estamos em frente dos elefantes”, narra Karim. “O mais legal sobre eles é que eles têm trombas muito, muito longas e isso é legal, é basicamente tudo o que tenho a dizer”.

Apesar de modesto no que pretende mostrar, este primeiro vídeo conta até hoje com mais de 355 milhões de visualizações e, mais importante, foi também o primeiro passo de uma jornada de 20 anos para a plataforma hoje em dia detida pela Google.

