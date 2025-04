Espaço: fotografias são divulgadas para celebrar os 35 anos do Hubble

© Hubble

O Telescópio Espacial Hubble foi lançado no dia 24 de abril de 1990 e, portanto, completa este ano o seu 35.º aniversário. Para celebrar, a equipe responsável pelo Hubble compartilhou quatro imagens que servem para ilustrar as capacidades do telescópio.

Segundo o site Digital Trends, a escolha das imagens que pode ver acima serve para mostrar a diversidade de objetos que o Hubble é capaz de captar - sejam eles planetas, nebulosas ou até galáxias.

Desde que começou a funcionar, o Hubble já fez 1,7 milhões de observações de 55 mil objetos, as quais resultaram em 22 mil estudos científicos e mais de 400TB de dados.

