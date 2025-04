Meta vai usar os seus dados para treinar IA; saiba aqui como recusar

© Getty Images

A Meta anunciou recentemente que, a partir do dia 27 de maio, recorrerá a publicações e informações compartilhadas publicamente pelos cidadãos maiores de idade europeus nas suas redes sociais para treinar os modelos de Inteligência Artificial (IA) da empresa.

No entanto, a gigante tecnológica apontou também que, para seguir a lei europeia, dará aos usuários europeus a oportunidade de não autorizar o uso destas informações - criando até um formulário dedicado para que todos possam deixar expressa essa vontade.

A decisão foi tomada na Europa por conta das leis que regulamentam as big techs. No Brasil, não há regulamentação das redes sociais e as plataformas seguem regras gerais.

Este formulário está acessível não só através desta ligação, como também através do Facebook e do Instagram. Caso queira fazer você mesmo o caminho até este formulário nestas redes sociais, ensinamos-lhe abaixo como o pode fazer.

Serve sublinhar que, se tiver conta nas duas redes sociais, bastará fazer este processo em apenas uma delas dado que as alterações são feitas a nível da Meta, aplicando-se portanto às duas plataformas.



Facebook

Entre no seu perfil de Facebook ;

; Dirija-se até Definições e privacidade ;

; Entre em Centro de Privacidade ;

; Selecione a área IA na Meta ;

; Entre em Informações que partilhaste nos Produtos da Meta ;

; Envie o formulário com o título Opõe-te à utilização das tuas informações pela IA na Meta .



Instagram

Entre no seu perfil de Instagram ;

; Vá até ao canto superior direito com o ícone de três traços horizontais ;

; Dirija-se a Centro de Privacidade ;

; Selecione a área IA na Meta ;

; Entre em Informações que partilhaste nos Produtos da Meta ;

; Envie o formulário com o título Opõe-te à utilização das tuas informações pela IA na Meta .

