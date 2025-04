Novas imagens revelam os quatro celulares da série iPhone 17

© X / SonnyDickson

Esta semana já tivemos a oportunidade de assistir um vídeo onde era possível ver, detalhadamente, um molde do iPhone 17 Air. Agora, a página de Sonny Dickson na rede social X compartilhou moldes do que parece ser todo o alinhamento da próxima geração de celulares da Apple.

Na imagem acima é possível ver o que os rumores sugerem ser o iPhone 17 Air (com câmera de um sensor), o iPhone 17 (com dois sensores), o iPhone 17 Pro (com três sensores) e o iPhone 17 Pro Max (com três sensores e de maiores dimensões). As imagens mostram estes quatro celulares tanto em preto como em branco.

Vale destacar que a Apple ainda não confirmou oficialmente a veracidade deste design que tem sido associado à série iPhone 17, pelo que ainda teremos de aguardar pelo anúncio oficial.

O evento de apresentação da Apple acontecerá, muito provavelmente, durante o mês de setembro.

