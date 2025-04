Dizer 'obrigado' ao ChatGPT sai caro à empresa responsável pela IA

Se você é uma daquelas pessoas que dizem "por favor" e "obrigado" em suas interações com o ChatGPT, saiba que essa forma de "falar" com a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) está saindo caro para a empresa responsável — a OpenAI.

Quem afirma isso é o próprio cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, que, em uma interação na rede social X (antigo Twitter), confirmou que essa educação dos usuários gera "dezenas de milhões de dólares" em custos adicionais para a empresa.

Apesar disso, Altman parece não estar muito incomodado com o fato de esse tipo de interação exigir mais processamento e, consequentemente, mais gastos de energia.

"Fico pensando quanto dinheiro a OpenAI gastou em custos de eletricidade só porque as pessoas dizem ‘por favor’ e ‘obrigado’ para seus modelos [de IA]", comentou um usuário. "Dezenas de milhões de dólares bem gastos — nunca se sabe", respondeu Altman, sugerindo que essa educação dos usuários pode ser útil caso os modelos de IA algum dia se tornem autônomos.

tens of millions of dollars well spent--you never know