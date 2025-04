Amazon lança serviço de pontos de retirada no Brasil para facilitar entre

© Shutterstock

A Amazon anunciou, na última quinta-feira, o lançamento do seu serviço de pontos de retirada de pedidos no Brasil. A novidade foi criada para atender clientes que vivem em áreas isoladas, que não permanecem em casa durante o horário comercial ou que não contam com uma recepção para receber encomendas.

Inicialmente, foram disponibilizados 532 pontos de retirada em todo o país, com cobertura em todas as capitais. A expectativa da empresa é ampliar o serviço para mais de 3 mil pontos até o final deste ano.

Para utilizar a modalidade, o cliente deve escolher um produto elegível, acessar a “Página do Produto” ou o “Carrinho” e, no momento de finalizar a compra, selecionar a opção “Retirada” como método de entrega.

Segundo a Amazon, todos os estabelecimentos parceiros passam por um treinamento específico para garantir a qualidade na entrega e no atendimento aos consumidores.

A iniciativa aproxima a empresa de concorrentes como Mercado Livre e Shopee, que já oferecem serviços semelhantes de retirada no Brasil.

