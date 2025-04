Netflix marca data do Tudum 2025 com astros de 'Stranger Things' e 'Round 6'

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - A Netflix definiu a data do Tudum 2025, evento mundial para fãs dos filmes e séries da plataforma de streaming. O evento será ao vivo e terá transmissão direto de Los Angeles, a partir das 21h do dia 31 de maio.

Conforme a Netflix, algumas estrelas de projetos da plataforma vão participar como astros de "Emily em Paris", "Frankenstein" "One Piece", "Outer Banks", "Round 6", "Stranger Things" e "Wandinha".

A ideia é apresentar bastidores e novidades de obras que estão por vir, além de relembrar momentos de projetos consolidados em audiência e com bastante repercussão.

O primeiro Tudum aconteceu em janeiro de 2020, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, para um público de mais de 50 mil pessoas ao longo de quatro dias. Desde então, o Tudum passou por diferentes formatos, como festival, live e almanaque digital, até se consolidar como um evento mundial.

