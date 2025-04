ChatGPT vai ajudá-lo a fazer compras online

A OpenAI anunciou nesta segunda-feira (28) uma atualização do ChatGPT voltada para aprimorar a experiência de compras online dos usuários da ferramenta de inteligência artificial (IA).

De acordo com a empresa, ao pesquisar por produtos no ChatGPT, os usuários receberão recomendações acompanhadas de imagens, avaliações e links diretos para as lojas onde os itens estão disponíveis para compra.

A OpenAI destacou que a interação poderá ser feita em linguagem natural, o que deve tornar o processo mais intuitivo. Inicialmente, a novidade contemplará as categorias de moda, beleza e eletrônicos.

A nova funcionalidade está sendo disponibilizada de forma gradual para usuários do modelo GPT-4o e estará acessível tanto para assinantes dos planos ChatGPT Pro e Plus quanto para usuários da versão gratuita da plataforma.

